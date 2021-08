Regology raccoglie 8 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie A per espandere la sua piattaforma per la conformità normativa basata sull’intelligenza artificiale

I nuovi fondi favoriranno l’espansione globale e l’accelerazione dello sviluppo dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) per trasformare il modo in cui le aziende si tengono al passo con i cambiamenti in ambito normativo e raggiungono la conformità

Regology, azienda che automatizza la conformità aziendale attraverso l’AI, ha annunciato in data odierna un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari condotto da ACME Capital.

Regology offre una piattaforma abilitata all’AI che tiene traccia attivamente degli aggiornamenti introdotti in ambito normativo consentendo alle aziende di monitorare in modo dinamico gli emendamenti apportati alle norme pertinenti per le loro attività, identificare sanzioni e rischi emergenti e impostare controlli per garantire il soddisfacimento dei requisiti legislativi. Con l’automatizzazione delle attività il cui completamento manuale richiede normalmente mesi per le aziende, Regology permette alle imprese di ottimizzare le risorse destinate alla conformità normativa con risultati migliori.

“I continui cambiamenti legislativi a livello locale, federale e globale rendono impossibile alle aziende tenersi al passo ricorrendo alla sola intelligenza umana” ha spiegato Mukund Goenka, cofondatore e amministratore delegato di Regology.