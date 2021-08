Portfolio Insider sfrutta nuovi modelli linguistici per l’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) basata sull’apprendimento profondo

Il NASDAQ si è congratulato con Portfolio Insider sull’iconico cartellone elettronico della torre MarketSite a Times Square come una delle aziende fintech in più rapida crescita in America. L’azienda specializzata in analisi finanziarie che sta registrando una crescita esponenziale ha democratizzato l’accesso a preziosi dati finanziari fornendo a pressoché chiunque lo stesso livello di informazioni strategiche per gli investimenti a disposizione di istituti finanziari e fondi speculativi.

Crescita record quest’anno

La pandemia ha generato un’ondata di nuovi piccoli investitori in borsa, rappresentanti quasi il 34% dei titoli statunitensi secondo la Riserva federale degli Stati Uniti.