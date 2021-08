Nuovo piano buyback per Spotify

A partire dal terzo trimestre del 2021, Spotify avvierà un programma di riacquisto di azioni . Gli azionisti hanno autorizzato il riacquisto di un massimo di 10.000.000 di azioni ordinarie e il CdA ha approvato tali riacquisti fino a un importo di 1 miliardo di dollari, spiega la società svedese di musica e podcast in streaming.

“Questo annuncio dimostra la nostra fiducia nel business di Spotify e nelle opportunità di crescita che vediamo a lungo termine – ha affermato il CFO Paul Vogel – Riteniamo che questo sia un uso interessante del capitale e, sulla base della forza del nostro bilancio, continuiamo a vedere ampie opportunità di investire e far crescere la nostra attività”.

La tempistica e il numero effettivo di azioni riacquistate dipenderanno da una varietà di fattori, tra cui prezzo, condizioni generali di mercato e opportunità di investimento alternative, si legge in una nota. I riacquisti potranno essere effettuati di volta in volta utilizzando una varietà di metodi, inclusi acquisti sul mercato aperto.