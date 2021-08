Loop Energy sottoscrive un accordo con NGVI per la fornitura di sistemi di pile a idrogeno destinati agli autobus urbani nella Corea del Sud, con un primo ordine già effettuato

Loop Energy (TSX:LPEN), sviluppatore e produttore di soluzioni basate sulle pile a idrogeno, annuncia di aver effettuato l’ordinativo dei primi sistemi di pile a idrogeno alimentati da eFlow™ nel quadro di un accordo commerciale con NGVI, produttore sudcoreano di sistemi di alimentazione ‘chiavi in mano’, a base di gas naturale compresso e di idrogeno, destinati alle applicazioni di autobus urbani e pullman turistici. Questo annuncio rappresenta un’importante pietra miliare per Loop Energy perché comporta l’adozione accelerata della piattaforma di pile a combustibile eFlow™ nell’ambito del mercato verticale degli autobus urbani, oltre a segnare il debutto ufficiale di Loop Energy nel mercato estremamente dinamico dei veicoli commerciali a zero emissioni nella Corea del Sud.