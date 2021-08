Fed, ipotesi di stop agli strumenti d’emergenza

Anche se resta l’incognita della variante Delta

Il presidente della Fed, Jerome Powell (nella foto), conferma l’intenzione di “accantonare” gli interventi straordinari, ma avverte anche: “Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenza della variante sull’economia”.

La Fed intende quindi “riporre gli strumenti di emergenza” attivati per contrastare l’impatto della pandemia. Ma interviene la variante Delta, con effetti economici difficili da calcolare, la quale imporrà alla banca centrale americana di “monitorare con attenzione” gli sviluppi economici.

A dirlo è il presidente Jerome Powell, parlando online a un evento di studenti e insegnanti. Secondo Powell la ripresa dell’economia degli Stati Uniti “è lontana dall’essere completa” e ancora non è chiaro l’impatto economico che avrà la variante Delta.

“Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenza della variante Delta sull’economia” ha detto Powell, secondo il quale la Fed “ha agito con grande rapidità” per contrastare l’impatto economico della pandemia, e “alcuni degli strumenti adottati vanno bene solo in una situazione d’emergenza”. Per cui l’istituto li accantonerà una volta conclusa l’emergenza.

Bisogna considerare, però, che nella fase attuale “la Fed deve monitorare attentamente la situazione, perché il Covid c’è ancora e ci resterà per un po’ di tempo”. “L’economia – ha aggiunto – dovrà adattarsi in qualche modo alla pandemia”. “Il Covid – secondo il presidente Enac – ha profondamente cambiato la nostra economia e dopo la pandemia non torneremo all’economia di prima, anche se ci vorrà del tempo per capire la portata di questi cambiamenti”.

A questo proposito Powell ha sottolineato che in qualche modo “le persone e le imprese hanno improvvisato e hanno già imparato ad adattarsi. Per vivere la propria vita nonostante il Covid. La cosa più ovvia è stata quella di lavorare da casa, da remoto. Certo, molti torneranno a lavorare nei loro uffici, ma è difficile dire come tutto ciò accadrà, per cui possiamo dire che la pandemia ha cambiato il nostro modo di intendere il lavoro e i posti di lavoro”.