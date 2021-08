2J Antennas sta sbloccando tecnologie avanzate con le antenne flessibili più piccole al mondo per veicolare comunicazioni su scala globale

J2 Antennas, leader globale nello sviluppo di soluzioni per antenne ad alte prestazioni che “connettono il mondo”, lancia l’antenna flessibile più piccola al mondo nell’ambito della sua nuova Serie Mono-Flexi. La tecnologia all’avanguardia in attesa di brevetto risolve il dilemma tra prestazioni e dimensioni delle antenne introducendo una nuova tecnica di collegamento a ponte tra gli elementi di radiazione e la piastra di messa a terra d’estensione, facendone l’ideale per l’integrazione di dispositivi di piccole dimensioni. La tecnica del collegamento a ponte genera risonanze ridotte e ottimizza la sintonizzazione permettendo di ridurre le dimensioni delle antenna con la massima efficienza, soprattutto nelle bande a bassa frequenza.

La Serie Mono-Flexi è composta da antenne miniaturizzate che coprono gli spettri sub-6GHz, 5G NR, 4G LTE e cellulare da 600 a 7125 MHz.