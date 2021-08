AgroAmerica presenta la propria Relazione sulla sostenibilità del 2020

AgroAmerica Tropical Oil presenta ufficialmente la settima edizione della propria Relazione sulla sostenibilità d’impresa in cui sono riportati i progressi compiuti nel 2020 per quanto concerne l’implementazione della strategia aziendale nel campo della sostenibilità in un anno alquanto difficile.

“Abbiamo dedicato più tempo, lavoro e risorse alla redazione e alla pubblicazione della nostra relazione sulla sostenibilità a causa dell’implementazione di nuove metodologie volte a misurare e illustrare con maggiore precisione i modi in cui generiamo un valore sostenibile” ha spiegato Javier Aguirre, Direttore aziendale di AgroAmerica. “Nel corso di questo anno difficile abbiamo aggiornato i capisaldi della nostra strategia aziendale nel campo della sostenibilità per allineare le priorità commerciali con le mutevoli aspettative delle parti interessate.”

Tra i risultati salienti conseguiti quest’anno descritti nella relazione compaiono: