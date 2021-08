Vendute 300 milioni di dollari di azioni Virgin Galactic

Richard Branson, magnate britannico, ha venduto circa 300 milioni di dollari di azioni Virgin Galactic, secondo quando si legge in una comunicazione alla SEC della società. Il miliardario ha ceduto quasi 10,5 milioni di azioni, circa il 4% della società, rimanendo con una partecipazione del 18%. L’operazione potrebbe essere un modo per estrarre capitali dalla sua azienda più pregiata per tamponare perdite in altri business più colpiti dalla pandemia.

Un rappresentante del Virgin Group – la holding che controlla tutta la galassia dell’imprenditore – ha detto che i proventi serviranno anche allo sviluppo di iniziative nuove ed esistenti. Proprio questa settimana, la stampa inglese ha scritto che Virgin Atlantic sta lavorando per quotarsi sulla Borsa di Londra.