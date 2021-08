Titolo tonico a Piazza Affari: Mondadori incassa il buy di Equita

Trattative positive per Mondadori a Piazza Affari, dove il colosso editoriale (nella foto Marina Berlusconi, Presidente di Arnoldo Mondadori Editore) mostra un rialzo di quasi il 2%. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione buy sulla casa editrice milanese, e hanno rivisto al rialzo del 3% il target price che ora sale a 2,6 euro. Gli esperti evidenziano: “Il secondo trimestre in decisa crescita (Ebitda rettificato +45%, come atteso) grazie ad una buona performance in tutte le divisioni e una easy comparison su base annua per l’impatto del lockdown nel secondo trimestre 2020”. La società ha quindi confermato la guidance sull’intero 2021. “Miglioriamo leggermente la stima di Ebitda rettificato 2022 del +4%, visto il positivo trend dell’area educational e della digital Media. Conservativamente confermiamo le stime 2022”.