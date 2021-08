Il fornitore globale di servizi di gestione del denaro Blackcatcard sta lanciando il suoi servizi sul mercato europeo

Blackcatcard è un servizio di gestione del denaro creato con l’obiettivo di fornire un prodotto per pagamenti allo stato dell’arte utilizzabile da tutti, senza limiti di giurisdizione.

La piattaforma offre carte di pagamento Mastercard digitali e fisiche utilizzabili presso qualsiasi bancomat o terminale di pagamento che accetta Mastercard. Ogni carta è connessa a un account IBAN in euro dedicato, creato per utenti aziendali e privati immediatamente non appena completato un semplice processo di registrazione. La creazione dell’account, le carte virtuali e di plastica, oltre al mantenimento della carta sono gratuiti per gli utenti individuali.