Wemade Co., Ltd. annuncia il gran lancio globale di MIR 4

Il gioco di ruolo online multigiocatore di massa (massively multiplayer online role-playing game, MMORPG) AAA per dispositivi mobili ‘MIR 4’ farà il suo esordio in 170 Paesi il 26 agosto.

Wemade lancerà il MMORPG AAA per dispositivi mobili ‘MIR 4’ in 170 Paesi in 12 lingue diverse il 26 agosto. La versione globale di MIR 4 vede l’applicazione della tecnologia blockchain dei token non fungibili (Non-Fungible Token, NFT) e fungibili (Fungible Token, FT); i giocatori potranno sperimentare la tecnologia blockchain attraverso i personaggi del gioco e le risorse di ferro nero. MIR 4 personifica la misteriosa ed elegante bellezza dell’Oriente in un gioco MMORPG. MIR 4 vanta un elevato livello di personalizzazione dei personaggi, consentendo ai giocatori di modificarne con precisione l’aspetto: Clan, che consente ai giocatori di progredire e crescere insieme agli altri membri del clan; Free Loot, che consente ai giocatori di divertirsi delineando strategie e gareggiando per accaparrarsi il tesoro perso dal boss sul campo; Mystery, che permette di viaggiare tra i continenti e dipanare le storie di MIR 4.

Wemade Co., Ltd. è lieta di annunciare il gran lancio globale del MMORPG AAA per dispositivi mobili ‘MIR 4’ che esordirà in 170 Paesi e 12 lingue diverse il 26 agosto. Il MMORPG ‘MIR 4’ per dispositivi mobili è il capolavoro di Wemade.

Il lancio globale fa seguito alla felice riuscita del beta test chiuso (closed beta test, CBT) di quattro giorni, conclusosi l’8 agosto. I riscontri dei giocatori ricavati dal CBT verranno usati per migliorare la qualità del servizio.