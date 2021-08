Eaton sviluppa una suite di tecnologie a 48 volt per aiutare le case automobilistiche a soddisfare i nuovi requisiti globali sulle emissioni

La società di gestione energetica Eaton oggi ha annunciato che il suo Vehicle Group ha sviluppato una serie di tecnologie a 48 volt per assistere i suoi clienti di veicoli commerciali su strada e fuoristrada in tutto il mondo nella transizione dai sistemi di veicoli tradizionali da 12 e 24 volt a sistemi che comprendono architettura a 48 volt. Questi sistemi a 48 volt sono in grado di alimentare nuovi componenti elettrici avanzati e possono aiutare a ridurre le emissioni e migliorare il risparmio di carburante e le prestazioni.

“Questo sviluppo giunge in un momento in cui i produttori automobilistici di tutto il mondo stanno prendendo decisioni sull’adozione di nuove tecnologie per soddisfare i requisiti sulle emissioni”, ha affermato Ben Karrer, manager, Technology Development, Vehicle Group di Eaton.