Dolce e Gabbana: doppia coppia in barca con i compagni Guilherme Siqueira e Luca Santonastaso

Le vacanze nel Mediterraneo, da Capri alla Sicilia, dei due stilisti sullo yacht Regina d’Italia: «A volte si discute, ma ci vogliamo più bene di prima»

i notte per mare, di giorno a terra. A bordo del Regina… d’Italia, naturalmente. Vacanze a miglia zero per Domenico Dolce e Stefano Gabbana. «Non è che di solito ci allontaniamo troppo. Tuttalpiù Spagna e Grecia, ma quest’anno nessun dubbio: vacanze autenticamente italiane. Ci è mancato troppo il nostro Paese. L’Italia è bella, bellissima e in questo momento dobbiamo sostenerla». Rotta fissa? «Abbiamo voglia di ritornare nei posti che per noi sono casa come la Sicilia, la Costiera, Capri, le Eolie che poi sono sempre fonte di ispirazione per il nostro lavoro: i paesi, i paesaggi, la gente, le cose, il cibo. Così cinque anni fa decidemmo di sfilare ad Agrigento o così, qualche stagione fa, scovammo degli strofinacci a Capri che divennero abiti. La creatività è con noi, sempre». Con suggerimenti? «No, no. Arriviamo, scendiamo e andiamo a vedere negozi, boutique, artigiani, alimentari, ristoranti». Shopping compulsivo? «Ah, io compero i regali di Natale — svela un Gabbana divertito —. È l’unico momento che ho per pensarci, così mi porto avanti». Quali regali di Natale le vengono in mente in agosto? «Di tutto. Una volta a Positano scovai dei quadri patchwork di ricamo, broccati e pietre raffiguranti la vergine, meravigliosi: un successo sotto l’albero. Un’altra recuperai tre pavimenti di mosaici antichi, ma quelli li presi per la casa di Portofino». E Domenico? «Lui compera cibo e cose per la casa: adora, ma li regala subito, spedendoli».

A bordo, ognuno con il proprio compagno, Guilherme Siqueira da qualche anno legato a Domenico, e Luca Santonastaso «fidanzato» di Stefano. Una vera famiglia allargata. Ma in barca è tosta: non tornano mai a galla dinamiche da ex coppia? «Se litighiamo, litighiamo noi due, ma su altre cose, per esempio il lavoro. Discutiamo però e ci sta. Ma andiamo molto d’accordo noi quattro, c’è rispetto e armonia». «Abbiamo certo due modi di vivere la barca diversi — racconta Domenico —: Stefano e Luca sono sempre fuori, in giro con il tender, a nuotare, a fare sci nautico: non stanno mai fermi. A me e Guilherme piace stare sul deck, prendere il sole, leggere, parlare. Pranzo e cena sono i momenti di aggregazione, ci teniamo. Colazione invece libera, ognuno si sveglia quando vuole». Ci sono state estati che sul Regina (cinque cabine) saliva persino Madonna, magari sono attesi J&B (Jennifer Lopez, che è già stata sullo yacht e Ben Affleck). «Belli eh? Li abbiamo sentiti ma ci hanno detto che avrebbero lasciato l’Italia alla fine di luglio e così è stato.

Con il Covid, inviti fermi. Ci saranno i nipoti di Domenico che sono la nostra gioia». Infastiditi dal vip watching? «Una volta ci guardavano di più, forse siamo meno interessanti, magari perché siamo invecchiati. La verità è che siamo sempre noi quindi alla fine si saranno annoiati pure…». E poi lei, Stefano, chiudendo con i social si è un po’ eclissato. «Già, postavo i miei ritrovamenti in mare che facevano tanto divertire i nipotini . Mi tuffavo e riemergevo con mascherine, seni e sederi finti e parrucche e loro ridevano a crepapelle. E così li ho messi anche su Ig. Ma ora ne sono fuori, non mi divertivo più. Troppi insulti e messaggi privati e aggressività. Ne ho avuto abbastanza e ho chiuso. Il mio approccio con i social era solo ludico, non mi è mai interessato mostrare dove vado e vivo, se sono ricco, bello o brutto. Sono un cazzaro, mi piace scherzare, anche sul lavoro»

La gag dell’estate 2021? «Una radio a forma di seni. Muovendo i capezzoli ti sintonizzi…». E Dolce: «Faccio finta di arrabbiarmi ma mi diverto sempre con Stefano». L’estate più divertente? «Quella in cui mi sono separato da Domenico che è poi stata l’unica senza di lui in quasi 40 anni». Ma non soffriva? «Tanto, ma nei mesi prima. Restammo arrabbiati parecchio. La vacanza fu una liberazione. Andai in barca a Ibiza con i miei amici. Era il 2000, mi pare». E dall’anno dopo di nuovo insieme, almeno per la metà: «Avevamo bisogno di un break. E la pace, da allora, regna sovrana. Meglio di prima: siamo più maturi e tranquilli. Abbiamo una vita privata serena. Siamo felici». «Vero, anche se per me quella’estate fu invece la più brutta della mia vita — aggiunge Domenico —: per me dai dolori non può nascere divertimento. E quello fu uno strappo dolorosissimo. Io amo l’armonia, la serenità, la pace e in quel periodo non c’era nulla di tutto questo. Ma solo una ferita profonda». Nostalgia della vostra storia? «No, si è solo evoluta e ci amiamo anche più di prima. Non ci sono ipocrisie ma solo rispetto. Perché si può vivere, migliorando sempre».

Gli stilisti e il marchio

Domenico Dolce, che compirà 62 anni il 13 agosto 2021, è nato a Polizzi Generosa, in Sicilia. Stefano Gabbana è milanese e ha 58 anni. Si sono conosciuti e messi insieme nel 1981. «Galeotta» fu una telefonata di lavoro: fu cosi che i due si conobbero, Dolce chiamò per un colloquio e Gabbana rispose. Si ritrovarono così a lavorare per la stessa azienda.

È nel 1985 che insieme la coppia fonda la Dolce & Gabbana e nello stesso anno sfila per la prima volta a Milano. In poche stagioni i due stilisti riescono a definire uno stile, una visione di moda unica, legata alla femminilità mediterranea e a un immaginario di donna che ancora adesso li rende riconoscibili a livello internazionale. Oggi l’azienda ha oltre 2.000 dipendenti e più di 200 boutique in tutto il mondo.