Sottoscritto contratto per la realizzazione di due impianti fotovoltaici a Perugia tra ESI e Gruppo Industriale Undo

È stato sottoscritto un contratto per la costruzione di due impianti fotovoltaici a Perugia, tra ESI società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, quotata sul mercato AIM Italia e Gruppo Industriale Undo (operatore privato, operante nel settore delle energie rinnovabili, molto attivo in Italia), per una potenza complessiva pari a 2 MWp e del valore di 1,28 milioni di euro.

“Siamo molto lieti di aver sottoscritto questo nuovo contratto con un importante operatore nazionale” ha commentato Riccardo Di Pietrogiacomo, fondatore e CEO di ESI “La partnership con il Gruppo Industriale Undo conferma la differenziazione della nostra clientela che comprende anche operatori di medie dimensioni i quali, siamo convinti, saranno sempre più protagonisti nel mercato nazionale delle energie rinnovabili. Siamo fiduciosi che insieme con Undo riusciremo a raggiungere interessanti risultati di sviluppo e di crescita”.

“Siamo soddisfatti per aver concluso questo accordo con una realtà strutturata del settore in cui operiamo” dichiara Giuseppe Monaco, tra i founder del Gruppo Industriale Undo, “consideriamo questo passo un buon inizio per una proficua collaborazione che proseguirà con la costruzione di molti impianti che abbiamo in pipeline”.

La progettazione e la costruzione dell’impianto avrà una durata di 5 mesi e l’importo della commessa sarà per l’80% di competenza dell’esercizio 2021 e per il 20% dell’esercizio 2022.

La commessa verrà realizzata dalla Business Unit EPC di ESI che prevede la progettazione e costruzione degli impianti chiavi in mano. Le scelte progettuali contemplano l’utilizzo delle tecnologie più avanzate presenti sul mercato quali: tracker monoassiali, inverters di stringa con cabina di raccolta e moduli ad alta efficienza monocristallini PERC, oltre a 6 colonnine per la ricarica di auto elettriche da 22 KW. La

costruzione verrà completamente gestita da risorse interne con utilizzo di attrezzature proprie.