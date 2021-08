MSCI rafforza le capacità negli asset privati con l’acquisizione di Real Capital Analytics

Rafforzato l’impegno per il miglioramento della trasparenza degli investimenti negli asset privati globali. Espansione di una solida suite di dati, analisi e strumenti immobiliari commerciali. MSCI ha organizzato una teleconferenza in data odierna, 2 agosto 2021, alle ore 11:00 (ET)

MSCI Inc. (“MSCI” o la “Società”) (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l’acquisizione di Real Capital Analytics (“RCA”) per 950 milioni di dollari in contanti.

Fondata nel 2000, Real Capital Analytics è una società privata che fornisce dati e analisi affidabili su proprietà, transazioni e partecipanti che trainano i mercati dei capitali immobiliari a livello mondiale.