Monopattini, il Parlamento decide: vietati ai minori

In esame alla Commissione trasporti si prevede l’introduzione di una legge per decretare l’obbligo del casco e limite di velocità a 30 km orari. Infatti, non ci sono delle disposizioni precise sull’uso dei nuovi veicoli. Sono parcheggiati ovunque e sfrecciano per le strade con un elevato rischio per se stessi e per gli altri. Per tale motivo, si sta pensando di offrire un quadro di regole, proprio a causa dell’esplosione incontrollata nelle città. La Commissione trasporti alla Camera si sta quindi mobilitando per creare disposizioni ad hoc che in merito, per esempio all’obbligo del casco, della maggiore età, e di limiti di velocità (30 km orari al massimo).