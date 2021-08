IDEMIA, il leader assoluto nella simulazione di imbarco di volo NIST dimostra l’alta prcecisione di Flight Boarding Simulation Showcasing High Accuracy of Algorithms

Questo test è l’ultimo di un serie di recenti prove sul riconoscimento facciale che hanno messo IDEMIA in cima al mercato e presentano la sua tecnologia come l’ovvia scelta per la sicurezza dei passeggeri e la facilitazione del flusso dei passeggeri

IDEMIA, il leader globale nell’identità aumentata, oggi ha annunciato che la società si è classificata al secondo posto per l’identificazione dei passeggeri nell’ultimo test a cura del National Institute of Standards (NIST), confermando che la tecnologia e gli algoritmi di riconoscimento facciale di IDEMIA sono tra i più precisi, giusti e coerenti sul mercato. Il test si basa sulla ‘Identificazione per viaggi e immigrazione senza documenti cartacei’ ed è parte del Facial Recognition Vendor Test (FRVT) tuttora in corso, gestito da NIST.