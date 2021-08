Lenovo stabilisce un record salendo di 65 posti fino al 159° posto nella classifica “FORTUNE Global 500”

Dopo aver registrato risultati da primato nell’esercizio 2021, Lenovo si è classificata al 159° posto nella classifica annuale FORTUNE Global 500 ed è stata riconosciuta quale una delle 20 maggiori aziende del settore tecnologico (al numero 15) tra quelle incluse nella classifica. Lenovo è salita di ben 65 posti più in alto che mai grazie ai suoi risultati finanziari da primato, che hanno visto il gruppo superare il suo fatturato target di 60 miliardi di dollari registrando oltre 10 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso esercizio e una crescita in tutti i suoi principali segmenti di attività. Fortune Global 500 è una classifica annuale delle 500 maggiori società al mondo misurate in base al fatturato complessivo.