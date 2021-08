Green Pass, in settimana nuovo decreto per trasporti e scuola

Il governo si appresta a varare una nuova legge per determinare le condizioni di utilizzo del green pass per il dipartimento dei trasporti e per risolvere i problemi legati alle scuole. Secondo Il Sole 24 Ore, la cabina di regia si terrà ogni martedì o mercoledì. Il presupposto che il personale scolastico sia obbligato a vaccinare esiste ancora. La clausola prevede anche l’introduzione di abbonamenti verdi per navi, treni e aerei a lunga percorrenza. L’obbligo del certificato verde del trasporto pubblico locale sembra essere al momento escluso, ma le Regioni sono state chiamate a formulare piani dettagliati per potenziare il trasporto pubblico: tenendo conto dell’80% della capacità, l’obiettivo è aumentare il numero di viaggi non sufficienti per garantire la distanza tra la metropolitana e l’autobus.

Parallelamente, il governo si prepara anche a occuparsi del capitolo scuola: mercoledì prossimo sarà presentato al distretto il piano scuola. Le due priorità restano comunque i corsi in presenza e l’adesione alla campagna vaccinale. Le mascherine sono ancora obbligatorie, e l’uso delle mascherine eviterà anche l’obbligo di mantenere il distanziamento in aula. Quanto agli obblighi vaccinali del personale scolastico, Palazzo Chigi sembra propenso ad attendere il 20 agosto per prevedere misure forti. Attualmente, infatti, l’85% dei professori è stato vaccinato o in attesa di richiamo: per allora si prevede di raggiungere il 90%.

Infine, resta aperta anche la possibilità di somministrare i vaccini anti Covid agli studenti nelle scuole. “Credo che all’interno dei nostri complessi scolastici bisogna prevederlo. Tra l’altro – ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa – qualche anno fa nelle nostre scuole già si vaccinava e questo lo si potrebbe fare dal 30 di agosto al 15 settembre”.