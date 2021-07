Adagio Therapeutics: importanti manager del settore farmaceutico e normativo nel CdA

Adagio Therapeutics, una società biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni a base di anticorpi contro le malattie infettive con potenziale pandemico, oggi ha annunciato l’ampliamento del consiglio di amministrazione della società con nomine di spicco, tra cui:

Tom Heyman , ex presidente di Johnson & Johnson Development Corporation (JJDC)

, ex presidente di Johnson & Johnson Development Corporation (JJDC) Il Dr. Anand Shah , ex commissario delegato agli affari medici e scientifici presso la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti

, ex commissario delegato agli affari medici e scientifici presso la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti Michael Wyzga, presidente di MSW Consulting, Inc.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto nel CdA a Tom, Anand e Mike, che apportano competenze impareggiabili maturate grazie alle cariche ricoperte nei rispettivi settori e che si affiancano a noi in un momento critico, mentre ci prepariamo alla potenziale commercializzazione di ADG20 per combattere il COVID-19, comprese le varianti che emergono rapidamente“, è stata la dichiarazione di Rene Russo, co-fondatrice e presidente del CdA di Adagio. “Nel corso dei 37 anni di carriera presso Johnson & Johnson, Tom ha ricoperto una vasta gamma di ruoli dirigenziali nei segmenti R&D, sviluppo aziendale, strategia corporate e partecipazioni azionarie. In qualità di commissario delegato presso la FDA fino al mese di gennaio 2021, Anand ha guidato il consenso allo sviluppo di politiche mediche e scientifiche e, nel corso della pandemia da COVID-19, ha lavorato nell’intero settore privato e governativo federale per il progresso dello sviluppo di vaccini e trattamenti”.



La signora Jane Henderson, direttore finanziario di Adagio, ha aggiunto: “La forza finanziaria e la disciplina sono importantissimi per il nostro successo, mentre siamo impegnati in numerosi studi clinici con ADG20. Accogliamo con entusiasmo Mike nel consiglio di amministrazione, un professionista con anni di esperienza alla guida di attività finanziarie d’eccellenza presso aziende pubbliche e private nell’ambito farmaceutico. Siamo contenti di collaborare con Mike, e con Tom e Anand, per sfruttare le loro preziose conoscenze in ambiti quali lo sviluppo clinico, le pratiche finanziarie ottimali, la strategia normativa, il coinvolgimento dei poteri decisionali e l’esecuzione commerciale, per poter rispondere da subito alla pandemia globale in corso“.



Tom Heyman vanta una lunga carriera nel segmento biofarmaceutico, con una particolare esperienza nello sviluppo aziendale e nei capitali di rischio. Più di recente è stato presidente di JJDC, il gruppo di venture capital di Johnson & Johnson, carica in cui ha gestito capitali per circa 1,5 miliardi e ha supervisionato investimenti in oltre 120 imprese. Prima dell’incarico presso JJDC, il signor Heyman 23 anni è stato responsabile dello sviluppo commerciale di Janssen, il gruppo farmaceutico di Johnson & Johnson, prendendo parte a centinaia di transazioni M&A e per le licenze. Sotto la sua guida, sono state portate a termine importanti transazioni per le licenze su prodotti come Levaquin, Aciphex, Incivo, Olysio, Velcade, Invokana, Imbruvica, Xarelto e Darzalex, che in molti casi hanno fatto registrare vendite per oltre 1 miliardo di dollari USA all’anno. Nell’ambito di questa esperienza ha anche guidato la significativa riorganizzazione di Janssen Belgium, accompagnata all’implementazione di un nuovo piano strategico per il sito, con particolare enfasi all’innovazione esterna e alla creazione di valore. Il signor Heyman si è laureato in Legge alla K.U. Leuven, in Belgio. Ha proseguito gli studi in Diritto internazionale a Ginevra, Svizzera, con specializzazione post-laurea in Gestione aziendale presso l’Università di Anversa, in Belgio.



Il Dr. Anand Shah è una figura di spicco nella politica sanitaria statunitense; di recente è stato nominato commissario delegato agli affari medico-scientifici presso la FDA. Il Dr. Shah guida lo sviluppo delle politiche mediche e scientifiche per programmi a priorità elevata, come Advanced Manufacturing, il Coronavirus Treatment Acceleration Program, lo sviluppo di vaccini anti-COVID-19 e studi clinici decentralizzati. Sotto la sua dirigenza, la FDA ha avviato il Piano di preparazione e ripresa dalla pandemia (PREPP, Pandemic Recovery and Preparedness Plan) per rafforzare la risposta alla pandemia da COVID-19 e per la resilienza in caso di future emergenze di salute pubblica. Il Dr. Shah ha rappresentato la FDA presso i massimi poteri decisionali della Casa Bianca e del Gabinetto degli Stati Uniti d’America, del Congresso e di governi statali e locali. In precedenza ha ricoperto ruoli di alto livello dirigenziale presso i Centers for Medicare & Medicaid Services, sia come consulente medico esperto che come ufficiale medico responsabile del Center for Medicare & Medicaid Innovation. Il Dr. Shah è stato capo degli specializzandi durante il corso di specializzazione in radio-oncologia alla Columbia University. In contemporanea ha ottenuto il diploma di laurea presso la University of Pennsylvania e un master in Sanità pubblica per la gestione e la politica sanitaria presso la Harvard School of Public Health. Il Dr. Shah si è laureato in economia alla Duke University.



Dal mese di novembre 2013, Michael Wyzga è il presidente di MSW Consulting, Inc., una società privata specializzata nella consulenza biotecnologica strategica. Prima di questo incarico è stato direttore del consiglio di amministrazione di Radius Health, Inc. Dal 1993 al 2011, il signor Wyzga ha ricoperto numerose posizioni manageriali di alto livello presso Genzyme Corporation, come vicepresidente finanziario esecutivo e come amministratore delegato. Nel corso dell’esperienza in Genzyme, Michael Wyzga ha assunto ruoli chiave per il riuscito sviluppo e la commercializzazione di diverse terapie importanti, come Cerezyme contro la malattia di Gauche, Fabrazyme contro la malattia di Fabry, Renagel nel trattamento dei pazienti dializzati e Campath contro la leucemia linfatica cronica. Il signor Wyzga ha fatto parte di numerosi CdA di aziende pubbliche, come Mereo BioPharma Group plc, OncoMed Pharmaceuticals, Inc., X4 Pharmaceuticals, GenSight Biologics, LogicBio Therapeutics, Akebia Therapeutics, Inc., Idenix Pharmaceuticals, Inc. e Prosensa Holding B.V. Il signor Wyzga ha conseguito un MBA al Providence College e un B.S. alla Suffolk University.