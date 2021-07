Hsbc: Alex Merla è il nuovo capo del commercio all’ingrosso

Hsbc Asset Management ha eletto con effetto immediato Alex Merla nuovo Head of Wholesale, Southern Europe. Merla risiederà a Milano e risponderà direttamente a Thorsten Michalik, Global Head of Wholesale & Partnerships.

La new entry vanta un’esperienza ventennale nel settore. Ha iniziato la sua carriera nel 1999 in Merrill Lynch a Londra. Merla è stato per 15 anni Managing Director e Head of Lyxor AM Business Development (Italia) in Société Générale. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Portfolio Manager in Pioneer Alternative Investments e Banca del Gottardo in Svizzera.

“La nostra attività in Europa meridionale continua ad essere un elemento centrale della nostra strategia e stiamo assistendo ad un crescente interesse da parte degli investitori di questa regione per le opportunità di investimento sostenibile e per l’esposizione ai mercati emergenti e a quelli asiatici. La nomina di Alex rafforzerà i nostri progetti di crescita nella regione e ci permetterà di continuare a offrire agli investitori prodotti per raggiungere i loro obiettivi d’investimento”. Ha dichiarato Matteo Pardi, CEO di HSBC Global Asset Management (Francia). Nel 2020, HSBC Asset Management ha definito la sua strategia per riposizionarsi come provider di soluzioni core e gestore specializzato in Asia, mercati emergenti e asset alternativi, concentrandosi sull’esperienza del cliente, l’eccellenza degli investimenti e su investimenti sostenibili.