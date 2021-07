General Motors Co, Omar Vargas è il nuovo Vp e capo politiche pubbliche

Omar Vargas è stato eletto vicepresidente di General Motors Co, nonché capo delle politiche pubbliche globali. Sarà operativo dal primo agosto sotto la guida di Craig Glidden, consigliere generale di GM e vicepresidente esecutivo per le politiche pubbliche globali. Vegas si occuperà del coordinamento degli sforzi politici.

La casa di Detroit punta a veicoli elettrici con emissioni zero entro il 2035. Vargas ha un’esperienza ventennale come leader di team di politica pubblica. Dal 2017 ad oggi Vargas è stato già vicepresidente senior nonché direttore degli affari del Governo per 3M Co e in precedenza ha lavorato presso Praxair (ora Linde) e PepsiCo.

Dal 2001 al 2006, Vargas è stato operativo nel Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, nominato dal presidente George W.

Il nuovo VP è nato nel New Jersey, ha un Bachelor of Arts in scienze politiche presso la Seton Hall University e un Master of Arts in diritto internazionale, organizzazioni e sviluppo economico presso la School of International Service dell’American University e un Juris Doctor presso il Washington College of Law.