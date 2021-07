Di Maio: non lasceremo mai solo il popolo sardo

“Anche dall’estero arrivano concrete dimostrazioni di solidarietà, un contributo fondamentale per far fronte a simili eventi catastrofici”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicando la foto di “parte del personale che sta lavorando per fronteggiare i drammatici incendi di questi giorni in Sardegna. Insieme a queste donne e a questi uomini ci sono gli equipaggi greci e francesi che, nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, ci stanno dando una grossa mano”.

“Il loro impegno – prosegue Di Maio – si aggiunge al lavoro senza sosta dei nostri soccorritori, dei Vigili del Fuoco e del personale guidato dal Capo Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio. A loro va il nostro più sentito ringraziamento.

Il reciproco aiuto tra Stati è una leva importantissima per superare questi momenti terribili, teniamo duro”. “Massima vicinanza al popolo sardo, non lo lasceremo mai solo”, conclude il ministro.