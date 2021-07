Ferragamo, dimissioni di Marinella Soldi

Salvatore Ferragamo S.p.A. ha comunicato che la dottoressa Marinella Soldi, Consigliere non esecutivo indipendente, nonché Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha rassegnato in data odierna, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. per sopraggiunte esigenze di natura professionale.

Al momento delle sue dimissioni la dottoressa Soldi non risulta detenere azioni della Società.

In linea con la politica di remunerazione adottata dalla Società, non sono previsti indennità o altri benefici a seguito della cessazione dalla carica.

La Società ringrazia la dottoressa Soldi per l’apprezzabile contributo fornito al Gruppo nel periodo di permanenza nel Consiglio di Amministrazione ed esprime i migliori auguri per la nuova importante sfida professionale.