Ford, lancio della Mustang elettrica

La casa automobilistica crea una fragranza che sa di benzina

Non è ancora in vendita il profumo di benzina creato dalla Ford. Sviluppato alla maison di profumi Olifiction con il nome di ‘Mach-Eau’. Presentata al Festival della Velocità di Goodwood punta sull’effetto nostalgia dei potenziali compratori della nuova Mustang Mach-E GT che il costruttore è in procinto di lanciare.

Secondo la survey fatta dalla casa automobilistica, 1 guidatore su 5 dice che quello che gli mancherà di più quando passerà a un veicolo interamente elettrico sarà proprio l’odore di benzina e il 70% dice che ne sentirà almeno un po’ la mancanza.

Chi ha provato Mach-Eau, raccolto in un flacone, ha parlato di un odore di pompa di benzina, dice che la fragranza ricorda le note essenziali ma senza il profumo di carburante, ritenuto più forte e fastidioso.

Pia Long, Associate Perfumer della British Society of Perfumers, ha creato la fragranza ispirandosi agli odori che ci sono negli interni dell’auto, motori e benzina, come benzaldeide che ha un leggero odore di mandorla, e p-cresolo che invece ricorda le gomme.

Questi sono stati uniti a zenzero blu, lavanda, geranio e sandalo il quale aggiunge una nota metallica, fumosa ed enfatizza quella della gomma. Inoltre, c’è un elemento aggiuntivo, ‘animale’, che richiama il cavallo simbolo del brand.