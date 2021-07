Jole Santelli, firmata emissione di un francobollo commemorativo

Il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, ha firmato per l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato alla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, scomparsa prematuramente lo scorso 15 ottobre. La data di emissione è stata fissata per il primo anniversario della scomparsa. “Jole Santelli è stata una donna a cui abbiamo voluto tutti bene”, ha dichiarato Pichetto. “Una donna che ha fatto tanto per la sua terra ma altrettanto per il suo Paese, con impegno e generosità, affrontando sfide difficili in Parlamento, al Governo e in Forza Italia. Non possiamo dimenticarla. Per chi l’ha conosciuta, per i suoi familiari, per i suoi elettori, per i suoi concittadini e per tutti coloro che continuano a volerle bene: Jole merita una raffigurazione che ne renda indelebile il ricordo per sempre e non solo alla nostra memoria”.