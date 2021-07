Volvo Cars acquista le azioni della Geely Holding

Volvo Cars ha firmato un accordo con la sua controllante Geely Holding per acquistare il pacchetto di azioni che la holding ha nelle joint venture di entrambe le società in Cina. Lo scopo dell’acquisizione è assumere la totale proprietà dei suoi stabilimenti e delle sue operazioni di vendita in questo Paese.

La Casa automobilistica con sede a Göteborg in Svezia è stata acquistata da Geely nel 2010 dal precedente controllante Ford Motor Co. Ora sta vedendo le opzioni del mercato dei capitali, tra cui una potenziale offerta pubblica iniziale (IPO) e la quotazione in borsa.

Nella nota si legge che “l’acquisizione di un ulteriore 50% delle azioni di Daqing Volvo Car Manufacturing Co Ltd e Shanghai Volvo Car Research and Development Co Ltd rafforzerà ulteriormente la posizione di Volvo Cars in Cina, il suo mercato principale e massimizzerà la sua presenza in una delle Regioni in più rapida crescita al mondo. Sebbene le due joint venture siano già incluse nei rendiconti finanziari di Volvo Car Group, la quota dell’utile netto e del patrimonio netto di Volvo Cars aumenterà dopo la transazione”.

“Con questo accordo – ha detto Håkan Samuelsson, Ceo di Volvo Cars – Volvo Cars diventerà la prima grande Casa automobilistica non cinese ad avere il pieno controllo delle sue operazioni in questo Paese”. Finite le transazioni, Volvo Cars avrà la piena proprietà dei suoi stabilimenti di Chengdu e Daqing, della sua società di vendita nazionale in Cina e delle sue strutture di ricerca e sviluppo a Shanghai.

L’operazione si svolgerà nell’arco di due fasi: inizierà nel 2022, una volta svanito l’obbligo di creare joint venture per la produzione di automobili in Cina, e dovrebbe terminare nel 2023. Il programma è in attesa di autorizzazione da parte degli organi di controllo. I dettagli finanziari non saranno divulgati “Geely Holding Group e Volvo Cars stanno continuamente esplorando il modo migliore per collaborare e strutturare le operazioni all’interno del Core Group – ha detto Daniel Donghui Li, Ceo di Geely Holding – Con questa transazione, la struttura proprietaria sarà più chiara sia per Volvo Cars che per Geely Holding”.

Nel 2020, Volvo Cars ha venduto 166.617 veicoli in Cina, con un incremento del 7,5% rispetto al 2019 e il suo ottavo record di vendite consecutivo nel mercato. Nel primo semestre del 2021 le vendite di Volvo Cars sono cresciute rispettivamente del 44,9% e del 40,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019.