Daimler AG, Steffen Hoffmann a capo della tesoreria

Dal primo settembre Steffen Hoffmann guiderà la tesoreria di Daimler AG succedendo a Kurt Schäfer che dopo oltre 25 anni di lavoro nel Gruppo tedesco concluderà la sua carriera e andrà in pensione il 31 dicembre 2021. Nel nuovo ruolo, Hoffmann manterrà anche l’attuale responsabilità delle relazioni con gli investitori di Daimler AG.

Hoffmann ha 51 anni ed è già head of finance & controlling greater China dal giugno 2017, in precedenza è stato membro del consiglio di amministrazione di EvoBus e head of finance & controlling Daimler Buses. Dopo aver completato il corso di ingegneria industriale all’Università tecnica di Karlsruhe e gli studi MBA presso l’Università del Massachusetts a Dartmouth (USA), Hoffmann è entrato a far parte nel 1996 di quello che era un gruppo di ricerca junior di Mercedes-Benz AG.

A sua volta Schäfer continuerà ad essere responsabile come special advisor dell’implementazione di tutti gli aspetti relativi alla tesoreria nell’ambito di Project Focus. In questa posizione riporterà a Harald Wilhelm, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG con responsabilità per finance & controlling e per Daimler Mobility.