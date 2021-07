Trainline: C. Michau direttore europeo dei vettori e delle forniture e M. Vesentini Head of Supply Italy

Trainline, la principale piattaforma indipendente di viaggi in treno e autobus, annuncia oggi che Christopher Michau (in foto) è stato nominato Direttore europeo dei vettori e delle forniture, con la responsabilità della continua crescita della rete di vettori ferroviari partner dell’azienda. La sua nomina arriva mentre la società integra i nuovi entranti Avlo e Ouigo España nella loro piattaforma e si prepara ad aggiungere ulteriori vettori europei man mano che i mercati ferroviari si liberano in Europa.



Michau, che in precedenza ha trascorso 18 anni a sviluppare e gestire relazioni con le principali catene alberghiere mondiali presso Expedia, ha sede nell’ufficio parigino di Trainline e guiderà le relazioni con i vettori di Trainline in tutta Europa. Michau porta una vasta esperienza nell’esplorazione di nuovi modelli di business e nella ricerca di modi creativi per commercializzare e commercializzare prodotti che forniscono valore aggiunto come partner di distribuzione.

A unirsi al team di Michau c’è Tim Zeisset che guiderà le relazioni con i vettori per le regioni DACH, che rappresentano oltre 100 milioni di persone, dove si concentrerà sulla costruzione di relazioni esistenti con i partner e sull’impegno con i nuovi entranti nel mercato ferroviario. Dopo aver lavorato per 15 anni per Deutsche Bahn, Zeisset offre competenze ferroviarie approfondite e localizzate.



Il team è affiancato da Massimo Vesentini in qualità di Head of Supply per l’Italia. Vesentini si concentrerà principalmente sullo sviluppo delle relazioni consolidate di Trainline esplorando ulteriori opportunità con i due vettori italiani, Trenitalia e Italo. Massimo entra dal Gruppo Maccorp, che gestisce il cambio valuta e la biglietteria ferroviaria per le stazioni ferroviarie italiane con il marchio Agenzie365. La sua precedente esperienza nel settore dei viaggi significa che è in una posizione forte per far crescere le relazioni all’interno di questo mercato chiave per Trainline.

Oltre a guidare per offrire più scelta di viaggio per i clienti dell’app e del sito Web di Trainline che cercano il miglior rapporto qualità-prezzo o le rotte più veloci, il team Carrier and Supply esplorerà le opportunità per supportare i partner dei vettori e il recupero del settore ferroviario, tramite il suo servizio IT Carrier Solutions che fornisce -label technology e tramite il suo servizio Distribution Solutions, entrambi offerti tramite Trainline Partner Solutions .



Champa Magesh, Presidente, Trainline Partner Solutions, commenta: “L’investimento nel nostro team Carrier and Supply fa parte del nostro impegno per lo sviluppo del business Trainline in Europa; la crescita delle relazioni con i nostri vettori è al centro della strategia di crescita internazionale di Trainline. Riconosciamo l’importanza di lavorare in collaborazione con i nostri partner al fine di capitalizzare le opportunità commerciali e di crescita congiunte, che a loro volta stimoleranno la domanda, guideranno un trasferimento modale lontano dall’aria e dalla strada e sosterranno la ripresa della ferrovia in Europa”.

Trainline è la principale piattaforma indipendente di viaggi in treno e autobus che vende biglietti ferroviari e per autobus a milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Tramite il nostro sito Web e l’app mobile molto apprezzati, le persone possono cercare, prenotare e gestire senza problemi i loro viaggi in un unico posto. Riuniamo milioni di rotte, tariffe e tempi di percorrenza di oltre 270 vettori ferroviari e di autobus in 45 paesi. Offriamo ai nostri clienti il ​​miglior prezzo per il loro viaggio e informazioni di viaggio intelligenti e in tempo reale in movimento. Il nostro obiettivo è rendere i viaggi in treno e in pullman più facili e accessibili, incoraggiando le persone a fare scelte di viaggio più sostenibili dal punto di vista ambientale.