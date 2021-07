Teads annuncia l’avvio dell’IPO

Teads, piattaforma media globale, ha annunciato con una nota ufficiale l’avvio del roadshow per l’IPO, con la stima di un prezzo tra i 18 e i 21 dollari per azione.

La piattaforma media globale ha ricevuto l’approvazione per l’iscrizione al Nasdaq sotto il simbolo “TEAD”.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan agiscono come bookrunner principali per l’offerta. BNP PARIBAS e Citigroup agiscono come bookrunner aggiuntivi per l’offerta. JMP Securities, Raymond James e William Blair agiscono come co-manager per l’offerta.

Teads è un porta di accesso unico ai migliori publisher mondiali, che consente agli advertiser di raggiungere 1.5 miliardi di utenti unici ogni mese, distribuendo esperienze pubblicitarie coinvolgenti, create su misura per i dispositivi mobile e garantendo la migliore combinazione di mass reach e brand safety.

La piattaforma end-to-end di Teads è un ecosistema sostenibile che rispettosamente connette brand e consumatori. Infine, crea soluzioni di monetizzazione innovative per lo sviluppo del business degli editori, al fine di finanziare la loro missione e tutelare un giornalismo di qualità.