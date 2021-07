TIM, Luigi Filippo Ecuba nominato responsabile Contents di Timvision and Entertainment Products

Novità in casa TIM. Luigi Filippo Ecuba, nella foto, entra a far parte del gruppo. Lavorerà nel team Brand strategy, media & multimedia entertainment guidato da Luca Josi. Il comunicatore sarà il responsabile Contents di Timvision and Entertainment Products, guidata da Antonella Dominici. Ecuba ha grande esperienza nel settore. Gli inizi a Londra, nel 1997, a Bloomberg come reporter e conduttore di news di carattere finanziario. Nel 2000 sbarca a Parigi, presso Eurosport: qui il primo incarico importante con la direzione di eurosport.com. Tre anni dopo passa a Sky con il ruolo di caporedattore alla messa in onda e anchor, presso Sky TG24 e nel 2008 viene a far parte del management team per il lancio di Sky Sport24. Le esperienze successive lo porteranno prima a New York in News Corporation, nel 2010, per il programma NewsCore. L’anno successivo vola in Germania, a Monaco di Baviera in Sky Deutschland, dove Ecuba coordina il lancio di Sky Sport News. In seguito assumerà l’incarico di Product & Content Marketing Director, nel 2016 entra in Discovery come Senior Director Sports Southern Europe. Qui gestisce Discovery su Spagna, Italia e Portogallo. Nella scorsa estate aveva terminato l’esperienza all’Inter, dove è stato responsabile del brand e della Media House, Ecuba ha anche svolto, per Dazn, un’attività di consulenza.