Andersen Global espande la propria presenza negli Emirati Arabi Uniti

Andersen Global sottoscrive un contratto di collaborazione con lo studio legale full-service IBRAHIM & PARTNERS con sede negli Emirati Arabi Uniti ampliando la copertura e il portafoglio di competenze dell’organizzazione attraverso gli studi con cui essa intrattiene rapporti di collaborazione e affiliazione.

Con sedi ad Abu Dhabi e Dubai, IBRAHIM & PARTNERS vanta una delle divisioni specializzate in fusioni e acquisizioni di maggiore prestigio nel Paese. Fondato nel 2018, lo studio è amministrato dal Socio gerente Ahmed Ibrahim, che in passato ha coadiuvato il gruppo Fusioni e acquisizioni per conto di uno dei più grandi studi legali degli Emirati Arabi Uniti e del Medio Oriente. Ahmed è stato inoltre riconosciuto come consulente legale specializzato in mercati finanziari di prima fascia da Chambers and Partners nel 2021 e come consulente legale specializzato in mercati finanziari di primo livello da Legal 500 nel 2018.



Lo studio è stato puntualmente riconosciuto da Chambers and Partners, The Legal 500 e IFLR1000 e possiede competenze specialistiche in materia di contenziosi, diritto del lavoro, diritto bancario e finanziario, private equity e fondi, gas e petrolio, edilizia, energia e diritto tributario. Il suo team addetto ai mercati finanziari è uno dei più attivi in questo ambito negli Emirati Arabi Uniti e si è occupato di pressoché tutte le offerte pubbliche iniziali (initial public offering, IPO) e questioni relative a diritti nel Paese, incluse due emittenti degli Emirati Arabi Uniti quotate presso la Borsa di Londra.



“I nostri clienti si sentono rassicurati dal nostro insieme di competenze in ambito legale, nonché le nostre sensibilità di natura commerciale e settoriale, come dimostrato dalle soluzioni complete e innovative fornite dai nostri professionisti” ha dichiarato Ahmed. “La collaborazione con Andersen Global ci permetterà di soddisfare le esigenze multigiurisdizionali dei nostri clienti in maniera perfettamente integrata e consoliderà ulteriormente la reputazione del nostro studio quale organizzazione modello che stabilisce lo standard quanto a soluzioni personalizzate e di qualità ineguagliabile negli Emirati Arabi Uniti.”



“Lo studio IBRAHIM & PARTNERS compete con alcuni degli studi più grandi della regione e il suo ventaglio di servizi ci permetterà di continuare a fornire ai clienti un’ampia gamma di soluzioni integrate e indipendenti” ha aggiunto Mark Vorsatz (in foto), Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “La sua presenza in quest’area geografica e le sue competenze transfrontaliere rafforzeranno la nostra piattaforma corrente nella regione che continua ad emergere sempre più come importante mercato globale.”



Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 8.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 280 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.