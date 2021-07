Richard Teyssier nuovo General Manager di Puma Europa

L’azienda sportiva PUMA ha nominato Richard Teyssier (53) General Manager Europe, a partire dal 1 settembre 2021. In questo ruolo, Richard succede ad Arne Freundt, nominato Chief Commercial Officer di PUMA a giugno.

Richard supervisionerà le aree Europa centrale, Francia, Regno Unito e Irlanda, Europa meridionale, Paesi nordici e Europa al dettaglio. Richard riporterà ad Arne Freundt e lavorerà presso la sede dell’azienda a Herzogenaurach, in Germania. Prima di questo nuovo ruolo, Richard era stato Direttore Generale PUMA France dal 2010 prima di entrare da Mars Company.

Christophe Cance (47) succederà a Richard come Area General Manager per PUMA France. Ha ricoperto diverse funzioni di vendita da quando è entrato a far parte di PUMA nel 2008. In precedenza, ha lavorato presso Adidas e New Balance. Christophe avrà sede a Strasburgo e riporterà a Richard.