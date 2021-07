BNP Paribas Reim Italy: Alessandro Maestranzi nuovo Chief Operating Officer

Alessandro Maestranzi è stato nominato Chief Operating Officer (COO) di BNP Paribas REIM Italy SGR.

Nel suo ruolo, Maestranzi riporterà direttamente al Direttore Generale e Amministratore Delegato della società, Dominique Jones e, dopo un periodo di affiancamento con l’attuale COO della società, Massimo Vedani, coordinerà le attività di amministrazione, controllo e tesoreria dei fondi della SGR.

Dominique Jones ha commentato: «Sono lieta di dare il benvenuto ad Alessandro all’interno di BNP Paribas REIM. La sua consolidata esperienza nel mondo delle SGR immobiliari rappresenta un valore per supportare la crescita della nostra Società dopo un periodo di ristrutturazione e di conversione ottimamente supportato dalla competenza di Massimo Vedani a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto».



Alessandro Maestranzi ha dichiarato: «Sono molto contento di assumere questo nuovo ruolo in BNP Paribas REIM Italy SGR e di portare la mia esperienza e professionalità in una società con importanti potenzialità di crescita legate alla sua consolidata conoscenza dei mercati internazionali, alla capacità delle risorse interne e all’innovazione dei prodotti immobiliari gestiti in Italia e in Europa».



Alessandro Maestranzi è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano ed in possesso di un Master in Business Administration conseguito presso la SDA Bocconi, Alessandro Maestranzi ha ricoperto, negli ultimi 14 anni anni, il ruolo di Chief Financial Officer e Chief Operating Officer in Castello SGR. Alessandro ha iniziato la sua carriera in Pirelli Servizi Finanziari nel 1995 prima di passare in UPM nel 1998 arrivando ad assumere il ruolo di Financial Controller e di Credit Manager.