Torna il festival Sui Sentieri degli Dei

Decima edizione per il festival Sui Sentieri degli Dei. Quaranta eventi per il cartellone più ricco di sempre che da domani, fino al 6 settembre, animeranno la cittadina di Agerola e l’area dei monti Lattari e dell’alta costa di Amalfi con musica, teatro, letture, incontri, grandi ospiti della cultura e dello spettacolo, premi.

La rassegna che d’estate accende i riflettori sugli impareggiabili scorci e percorsi a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa anche quest’anno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si svolgerà principalmente in due luoghi: il settecentesco Palazzo Acampora e il suggestivo Parco della Colonia Montana, oggi sede del Campus Universitario Principe di Napoli, mantenendo la formula itinerante solo a Ferragosto, nella notte tra il 14 e il 15, per i festeggiamenti all’Alba magica in alta quota sul monte Tre Calli, con concerto al sorgere del sole del gruppo bandistico Città di Agerola. Alessandro Siani, nella foto, Andrea Sannino, Elio, Erri De Luca, Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, Corrado Tedeschi, Marisa Laurito, Nicola Piovani, Ermal Meta, Fabio Armiliato, Arisa, Gene Gnocchi, Fabrizio Moro, Giuliana De Sio e Alessandro Haber, Claudia Campagnola e Marco Morandi, Paolo Conticini, Federico Moccia, Noa sono solo alcuni dei tanti ospiti attesi quest’anno ad Agerola.

“Un cartellone straordinario che rimarrà nel cuore di tutti – dice il sindaco, Luca Mascolo – avremo anche i premi dedicati a Bracco, Cilea e Di Giacomo. Siamo pronti a ripartire e vogliamo farlo attraverso la voce, la musica e le parole di interpreti che sanno regalare emozioni come pochi altri”.

Il viaggio estivo Sui Sentieri degli Dei al Parco Colonia Montana dove l’attore e regista Alessanro Siani ritirerà il premio Bracco, accompagnato da Andrea Sannino. Una serata senza copione, all’insegna della musica e del divertimento, dove tutto può succedere.