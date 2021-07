Eat Beyond nomina Michael Aucoin nuovo CEO

Eat Beyond Global Holdings un emittente di il settore alimentare globale e alternativo a base vegetale, annuncia la nomina di Michael Aucoin come nuovo CEO della Società, prendendo il posto di Patrick Morris , che ha ricoperto il ruolo di CEO di Eat Beyond sin dal suo inizio nell’autunno del 2019.

Aucoin guiderà Eat Beyond in una nuova direzione, con la visione di affermare la Società come leader riconosciuto nel mercato delle proteine ​​vegetali da 50 miliardi di dollari , con particolare attenzione al Nord America e all’Europa , creando un’entità globale sostanziale che può aiutare ad affrontare gli ostacoli a una maggiore diffusione da parte dei consumatori di alimenti di origine vegetale.



“Intendiamo competere in un’ampia sezione trasversale di verticali di proteine ​​vegetali, come rappresentato dalle nostre società in portafoglio, con le quali lavoreremo a stretto contatto per accelerare il loro successo da un punto di vista operativo e di creazione di valore“, ha affermato Aucoin. “Eat Beyond si impegna a guidare il futuro del cibo e a diventare l’azienda canadese di prodotti alimentari a base vegetale di maggior successo che opera a livello globale”.

Eat Beyond porrà particolare attenzione all’innovazione tecnica, alla ricerca e agli investimenti in progetti di sviluppo delle capacità. La Società sta costruendo l’infrastruttura aziendale per accelerare la crescita delle società in portafoglio con capacità di marketing, vendita, approvvigionamento, produzione e distribuzione.



“Il team è molto grato a Patrick Morris per il suo lavoro nel costruire una solida base e un team per Eat Beyond. Quando parte per perseguire altri interessi, ha lasciato l’organizzazione in una posizione forte, pronta per un’ulteriore crescita”,ha affermato il presidente di Eat Beyond. del Consiglio, Don Robinson . “Sono lieto di accogliere il signor Aucoin nel team in qualità di CEO mentre tracciamo un nuovo corso nel settore dei vegetali, costruendo un portafoglio equilibrato in grado di fornire valore alle nostre società in portafoglio e ai nostri investitori, spingendo il settore in avanti“.



Aucoin ha oltre 25 anni di esperienza nella gestione delle vendite alimentari e nell’industria dei beni di consumo confezionati. Arriva in Eat Beyond dopo aver lavorato di recente come Principal per MJA Consulting, dove si è concentrato sul lancio del prodotto e sullo sviluppo del mercato e dell’azienda. I ruoli precedenti includono ruoli di leadership presso Advantage Solutions, Agropur, Hershey’s e Smuckers. Aucoin ha conseguito un MBA presso la Queens University in Ontario e un Bachelor of Science con lode presso l’ Università di Ottawa in Ontario .