A settembre sarà tempo del Bif&st con un ricordo di Ettore Scola

L’ideatore e direttore artistico del Bif&st, Felice Laudadio, ha reso noti i titoli dei film realizzati con il supporto di Rai Cinema che al Teatro Petruzzelli inaugureranno e concluderanno il Bari International Film Festival, in programma dal 25 settembre al 2 ottobre, nel segno di Ettore Scola a 90 anni dalla nascita. Il film inaugurale sarà ‘Il materiale emotivo’, diretto da Sergio Castellitto, interpretato dallo stesso Castellitto, da Bérénice Bejo e Matilda De Angelis, tratto dal soggetto di Ettore Scola ‘Un drago a forma di nuvola’, con la sceneggiatura di Ettore Scola, Furio Scarpelli, Silvia Scola, Sergio Castellitto e scritto da Margaret Mazzantini. Il film è una produzione Italia-Francia, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, Tikkun Production e Mon Voisin Productions. Il film di chiusura il 2 ottobre sarà ‘Marilyn ha gli occhi neri’, diretto da Simone Godano e prodotto dalla Groenlandia di Matteo Rovere con Rai Cinema, con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Il Bif&st 2021 avrà un filo rosso conduttore legato a Scola a 90 anni dalla nascita e a 5 dalla morte, con la presentazione in anteprima il 2 ottobre al Petruzzelli del numero della storica rivista ‘Bianco e Nero’, a lui interamente dedicata, dopo la proiezione del suo film ‘La terrazza’ nell’edizione restaurata dalla Cineteca nazionale, oltre al Premio Ettore Scola – per molti anni presidente del Bif&st – al miglior film italiano inedito della sezione ItaliaFilmFest ospitata dal Teatro Piccinni.

Gli altri teatri baresi coinvolti nel festival saranno l’appena restaurato Teatro Kursaal e il Teatro Margherita che ospiterà le conferenze stampa di tutti i film selezionati e i tradizionali Focus.

Il Bif&st – posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e presieduto dalla regista Margarethe von Trotta – è promosso e finanziato dalla Regione Puglia-assessorato alla Cultura, dalla Fondazione Apulia Film Commission e dal Ministero della Cultura con la collaborazione del Comune di Bari.