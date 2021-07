Operativo il comitato Fintech per digitalizzare la finanza

È iniziato il Comitato FinTech, il quale, sotto la guida del Mef, riunisce Banca d’Italia, Consob e Ivass. Lo scopo è la digitalizzazione dei servizi finanziari. Come si legge in una nota congiunta è entrato in vigore il decreto che delinea l’operatività e le attribuzioni del Comitato, nonché le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione in Italia di attività inerenti al settore dell’economia e della finanza (FinTech).



Per la prima volta, infatti, l’Italia ha creato uno spazio protetto dedicato alla sperimentazione digitale nell’ambito bancario, finanziario e assicurativo. Secondo il Comitato, la sperimentazione “consentirà agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare di un regime semplificato transitorio e in costante dialogo con le autorità di vigilanza”.