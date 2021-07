L’ufficio di gabinetto organizzerà l’Expo Society 5.0 per esibire le avanzate tecnologie e realizzazioni del Giappone

Oltre 200 prodotti all’avanguardia e traguardi nella ricerca incentrati sulla società 5.0 antropocentrica del futuro

Il governo dell’ufficio di gabinetto del Giappone ha annunciato che organizzerà l’Expo Society 5.0 (Expo per la società 5.0) unitamente all’Agenzia giapponese per la scienza e tecnologia marina e terrestre (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, JAMSTEC) dal 15 luglio presso TOKYO SKYTREE TOWN, a Tokyo (Giappone). Si prevede che questo sarà il primo importante expo giapponese a focalizzare la propria attenzione sulla società 5.0. L’Expo sarà anche visitabile online con spiegazioni in più lingue per il pubblico globale.

L’Expo metterà in evidenza il concetto di società 5.0 proposto dal governo giapponese come una società futura dai tratti fortemente desiderabili. Il concetto vede la creazione di una società antropocentrica in cui tutti i settori produttivi e le altre aree della società adottino IA, IoT, robot, big data e altre tecnologie innovative per superare le sfide cruciali. Il 6° Programma fondamentale dedicato a scienza, tecnologia e innovazione dell’Ufficio del gabinetto, che copre l’esercizio fiscale dal 2021 al 2025, stabilisce l’indirizzamento delle politiche relative a scienza, tecnologia e innovazione per garantire sostenibilità, resilienza e benessere a una molteplicità di individui.

L’Expo presenterà i risultati conseguiti tramite i progetti nazionali miranti ad aumentare l’innovazione nella società, tra cui il programma di promozione dell’innovazione strategica interministeriale (strategic innovation promotion, SIP) e il programma ImPACT per stimolare la ricerca e sviluppo a rischio ed impatto elevati. Le aspirazioni scientifiche e tecnologiche del Giappone saranno esposte in numerosi eventi nei quali saranno mostrate tecnologie avanzate.

Nello specifico circa 50 tra le maggiori aziende, università e organizzazioni giapponesi esibiranno circa 200 prodotti e risultati di ricerca che si prevede contribuiranno non solo alla società 5.0, ma anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Le mostre copriranno campi quali la mobilità, la salute e l’assistenza al malato, la produzione, l’agricoltura, il cibo, la prevenzione delle calamità e l’energia. Tra questi:

Il ritorno della capsula Hayabusa2 dall’esplorazione asteroidea

Il modello in scala 1:1 del sommergibile SHINKAI 6500 pilotato fino alla profondità di 6.500 m sotto la superficie del mare

L’auto volante SkyDrive

Il veicolo autonomo Honda Legend Level-3 con mappe di navigazione 3D in alta definizione

Il modello di sistema satellitare radar su scala ridotta ad apertura sintetica per lanci su richiesta e osservazione istantanea

Il cyborg indossabile HAL che trasmette i segnali cerebrali ai muscoli dell’uomo come coadiuvante nelle funzioni fisiche

Sistemi di prevenzione delle calamità per previsione di forti precipitazioni e tornado e condivisione di informazioni basate su ICT

Tecnologia per agricoltura intelligente, ad esempio apporto d’acqua e sistemi di drenaggio automatizzati

I visitatori internazionali saranno i benvenuti e potranno fruire delle molteplici mostre visualizzabili online tramite dispositivo mobile e PC, con il supporto di spiegazioni disponibili in più lingue. Gli organizzatori saranno lieti di presentare l’esibizione virtuale come opportunità per la comunità globale di scoprire in modo più approfondito il concetto giapponese di società 5.0 rivolto al futuro.