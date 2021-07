Dolce & Gabbana: nomina Fedele Usai come Group Communication & Marketing Officer

Fedele Usai è stato scelto da Dolce & Gabbana come Group Communication & Marketing Officer. A confermare la notizia è un comunicato della casa di moda che ha arruolato il manager cagliaritano. Usai si occuperà delle strategie di comunicazione e marketing a livello globale della maison. Sarà inoltre il nuovo general manager della divisione Casa di Dolce & Gabbana, che verrà presentata il prossimo settembre a Venezia.

Nato a Cagliari e laureato in filosofia, Usai ha mosso i suoi primi passi nelle più importanti agenzie pubblicitarie come Leo Burnett, Bates, Bgs e Tbwa, approdando poi nell’area della comunicazione come responsabile in importanti aziende italiane e internazionali come Fiat.

Anche le esperienze lavorative recenti sono rilevanti: Usai per 9 anni è stato amministratore delegato di Condé Nast Italia, dimettendosi a fine 2020. A gennaio di quest’anno è entrato con il ruolo di amministratore delegato in Tenderstories, società attiva nella produzione di contenuti originali e nella produzione audiovisiva.