Clubhouse introduce la chat Backchannel

Clubhouse, il social audio che da qualche mese sta spopolando, ha introdotto una nuova funzionalità. All’interno dell’app Android e della controparte iOS, un nuovo pulsante a forma di aeroplano di carta, molto simile all’icona di Telegram, permette di avviare chat sulla piattaforma, la quale fino a oggi faceva solamente conversazioni audio.

L’icona è presente appena si apre l’app, in basso a destra e al fianco di ‘Start a room’. Cliccando sul menu, si entra all’interno di una vera e propria chat. Da questo spazio si possono scrivere messaggi ai propri amici e rispondere alle richieste di amicizia provenienti da coloro a cui non si è ancora collegati e che, così, possono presentarsi.

Backchannel dà la possibilità di comunicare sia attraverso messaggi individuali che con chat di gruppo e, secondo gli sviluppatori, aggiunge maggiore versatilità al social network. Ad esempio, i relatori possono organizzarsi in anticipo o coordinarsi in tempo reale durante la gestione di una stanza. Utilizzare Backchannel è utile anche per leggere le domande degli ascoltatori durante una diretta, se questi non possono o non vogliono intervenire parlando, per esempio. Quando si è in una stanza, il pulsante della chat viene mostrato in primo piano, sulla destra. In tal modo si semplificano le interazioni con i partecipanti. La funzionalità è stata già lanciata in tutto il mondo ma non è ancora stata affinata.

Difatti, non è possibile inviare immagini o video ma solo testi e link, anche se l’azienda spiega: “Ci sono molte funzionalità aggiuntive su cui stiamo lavorando per il rilascio della seconda versione”. Restano, inoltre, domande riguardo la gestione della privacy. Uno degli interrogativi è: i messaggi sono crittografati? Clubhouse può leggerli o estrapolarli? Al momento, dopo aver inviato un testo, questo non può essere eliminato ma solo copiato o segnalato, in caso di abusi.