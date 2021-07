Regencell Bioscience Holdings Limited annuncia il prezzo della sua offerta pubblica iniziale pari a circa 21,9 milioni di dollari

Regencell Bioscience Holdings Limited, una start up nel settore delle scienze biologiche con un focus sulle attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione delle terapie della medicina cinese tradizionale (“MCT”) per la degenerazione e i disturbi neurocognitivi, specificamente il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD, attention deficit hyperactivity disorder) e i disturbi dello spettro autistico (ASD, autistic spectrum disorders), oggi ha annunciato il prezzo – 9,50 dollari per azione ordinaria – della sua offerta pubblica iniziale (“Offerta”) di 2.300.000 azioni ordinarie, per le quali è stata ricevuta l’autorizzazione alla quotazione alla Borsa valori Nasdaq Capital Market; si prevede che le contrattazioni inizieranno il 16 luglio 2021 con il simbolo “RGC”.

Regencell prevede di ricevere proventi lordi aggregati pari a circa 21,9 milioni di dollari da questa Offerta; dovranno essere detratti gli sconti di sottoscrizione e altre spese correlate. Inoltre, la Società ha concesso ai consorzi di garanzia e collocamento titoli un’opzione di 45 giorni per acquistare fino a 345.000 azioni ordinarie al prezzo dell’offerta iniziale al lordo degli sconti di sottoscrizione. Si prevede che l’Offerta che l’offerta sarà chiusa intorno al 20 luglio 2021, subordinatamente alle normali condizioni di chiusura.

I proventi derivanti dall’Offerta saranno utilizzati per finanziare il secondo studio di ricerca, i prodotti e le formulazioni MCT della Società, le remunerazioni del personale, il noleggio degli impianti, ristrutturazioni e apparecchiature, le registrazioni di prodotti e proprietà intellettuale, il capitale di esercizio e altri scopi aziendali di natura generale.

L’Offerta viene condotta sulla base di un impegno vincolante. Maxim Group LLC sta operando come solo primo sottoscrittore in relazione all’Offerta.

In relazione all’Offerta, la Società e Maxim Group LLC sono rappresentate, rispettivamente, dagli studi legali Hunter Taubman Fischer & Li LLC e Loeb & Loeb LLP.

Presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) (Numero della pratica: 333-254571) è stata presentata una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 riguardante l’Offerta, dichiarata effettiva dalla SEC il 15 luglio 2021. L’Offerta viene effettuata solo tramite un prospetto informativo, incluso nella dichiarazione di registrazione. Copie della versione finale di tale prospetto possono essere richieste a Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, chiamando il numero (212) 895-3745. Inoltre, una copia del prospetto stesso è disponibile tramite il sito web della SEC.