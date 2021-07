Women4Cyber IT: più donne nel settore digitale

Women4Cyber Italia (W4C IT) è un’iniziativa che ha l’obiettivo di colmare il divario di genere dei professionisti della sicurezza informatica a livello europeo.

L’iniziativa è stata promossa da Domitilla Benigni, presidente, Rita Forsi, responsabile del Comitato Scientifico e Selene Giupponi, futuro Segretario Generale e con la Professoressa Paola Severino, nel ruolo di Presidente Onorario.

L’iniziativa rappresenta il capitolo italiano dell’omonima Fondazione europea “Women4Cyber Foundation” nel gennaio 2019 in seno a ECSO “European Cyber Security Organization”, guidato da Luigi Rebuffi.

Alla Fondazione europea hanno lavorato circa 30 donne provenienti dalle diverse nazioni e sia dal settore pubblico che da quello privato, tra cui un gruppo di donne italiane che oggi stanno portando avanti il progetto del capitolo italiano.

L’obiettivo di W4C è aumentare la partecipazione delle donne nel settore digitale, concentrandosi sulla sfida gli stereotipi di genere, sulla promozione di competenze digitali, sul sostegno anche di iniziative imprenditoriali in tale ambito. L’iniziativa mira ad incoraggiare e promuovere la formazione, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle donne verso il cyber nell’ambito delle discipline STEM quali ingegneria ed informatica, dove attualmente la presenza femminile è più bassa – ma vuole rappresentare un network di riferimento anche per la riqualificazione professionale di donne specializzate nelle discipline di taglio umanistico (psicologia, relazioni internazionali, giurisprudenza, scienze politiche) che possono trovare nella cibernetica una opportunità di competenza integrativa. La Data Society sta infatti creando professioni e competenze prima inimmaginabili, un nuovo universo di professionalità in cui le donne possono trovare occasioni e sbocchi professionali portando il contri