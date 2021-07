Leasys, emesso un green bond da 500 mln

Leasys, controllata di Fca Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Credit Agricole, ha emesso un green bond da 500 milioni di euro, avente scadenza luglio 2024. “È la prima volta che il gruppo Fca Bank e Stellantis realizzano un’operazione così significativa, collocando un green bond sul mercato dei capitali” sottolinea una nota, che evidenzia come questa iniziativa sia “stata resa possibile dal forte sostegno di Credit Agricole”. I proventi del green bond saranno utilizzati da Leasys per finanziare la flotta di veicoli elettrici e plug-in hybrid ed estendere la propria rete di punti di ricarica elettrica fast charge. In particolare la rete della società, che a oggi conta oltre 1.000 colonnine, verrà triplicata durante l’arco di vita del titolo, supportando la strategia di elettrificazione di Leasys. L’emissione del green bond, strutturata e coordinata da Credit Agricole Cib, segna il debutto sul mercato dei capitali per Leasys ed è stata caratterizzata da un libro ordini di altissima qualità, con 2,3 miliardi raccolti da 129 investitori; fra i bookrunner dell’emissione anche BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, Imi – Intesa Sanpaolo e UniCredit.