IOR, Vincenzo Galimi nuovo responsabile della Comunicazione

Ultime importanti novità dal mondo della comunicazione. Vincenzo Galimi, nella foto, diventa responsabile della Comunicazione dello IOR. Galimi lascia il suo posto di Head of Communications & CSR Italy di Deutsche Bank. Galimi è laureato in Scienze Bancarie all’Università Cattolica e in Economia all’Università di Firenze. Negli ultimi 9 anni è stato Head of Communications & CSR di Deutsche Bank in Italia e membro del board di Fondazione Deutsche Bank Italia. In precedenza è stato direttore della comunicazione di Assogestioni. Galimi ha svolto il ruolo di direttore della comunicazione anche per Eptafund Sgr, Banca Popolare di Lodi e Credit Suisse. Galimi è l’uomo giusto per IOR, con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della comunicazione.