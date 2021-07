Nel 2030 il 50% delle Volkswagen saranno elettriche

La compagnia tedesca sta lavorando a un piano per cui entro il 2040 quasi il totale dei veicoli prodotti saranno a emissioni zero.

La società automobilistica Volkswagen prevede che la metà delle sue vendite sarà spinta dalle auto elettriche nel 2030. In questo modo, in un ventennio, circa il 100% dei suoi nuovi veicoli nei principali mercati dovrebbero essere veicoli a emissioni zero. Questi obiettivi fanno parte del target più ampio di Volkswagen che mira a essere completamente carbon neutral entro il 2050.

Volkswagen ha stanziato 73 miliardi di euro per lo sviluppo di tecnologie future tra il 2021 e il 2025. Tali risorse rappresentano il 50% degli investimenti totali dell’azienda.

Per allargare nuovamente il bacino di offerta su veicoli elettrici, Volkswagen ha annunciato che avrebbe istituito una “catena di approvvigionamento di batterie controllata”, introducendo un formato di batteria unificato e aprendo sei fabbriche giga in tutta Europa entro i prossimi dieci anni.

Sulla stessa scia procede Ferrari, che ha annunciato il lancio della prima auto elettrica nel 2025. A dirlo è il presidente della casa automobilistica, John Elkann, durante l’assemblea annuale. “Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica – ha detto – che abbiamo in programma di presentare nel 2025 e potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato”.

Conclude poi: “Continuiamo a mettere in atto la nostra strategia di elettrificazione in modo estremamente rigoroso e la nostra interpretazione e applicazione di queste tecnologie sia nel motorsport sia nelle auto stradali è una grande opportunità per trasmettere l’unicità e la passione del Cavallino Rampante alle nuove generazioni”.