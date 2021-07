Jaguar Land Rover: Lennard Hoornik nuovo Chief Commercial Officer

Jaguar Land Rover ha annunciato oggi la nomina di un nuovo Chief Commercial Officer. Lennard Hoornik inizierà il suo nuovo ruolo con effetto immediato, contribuendo a guidare l’innovazione all’interno di Jaguar Land Rover e a realizzare il potenziale della strategia Reimagine dell’azienda. Lennard succede a Felix Bräutigam, che ha deciso di lasciare Jaguar Land Rover.



Lennard sarà responsabile di tutte le vendite globali e delle attività di marketing sui marchi Jaguar e Land Rover. Il suo ruolo includerà anche il posizionamento del marchio; pianificazione del prodotto attuale e futuro; gestione delle relazioni con i clienti; comunicazioni di marketing; strategie di brand experience; vendite globali e servizio clienti; e sostenere la crescita futura. Lennard, che entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione, in precedenza ha trascorso otto anni in Dyson come Chief Commercial Officer e ha anche ricoperto ruoli senior per Sony, Sony Ericsson e HTC.



Lanciato all’inizio di quest’anno, Reimagine è una rivisitazione ricca di sostenibilità del lusso moderno in base al design, esperienze uniche dei clienti e impatto sociale positivo. La strategia è progettata per aiutare Jaguar Land Rover a raggiungere zero emissioni di scarico entro il 2036 e zero emissioni nette di carbonio in tutta la catena di approvvigionamento, i prodotti e le operazioni entro il 2039.





Thierry Bollorè, amministratore delegato Jaguar Land Rover ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare che Lennard Hoornik entrerà a far parte di Jaguar Land Rover come Chief Commercial Officer. Lennard è un’eccellente aggiunta alla nostra attività ed è un leader di grande esperienza nel portare i prodotti sul mercato in modi nuovi ed entusiasmanti. L’innovazione è stata un filo conduttore della sua carriera, il che lo ha reso in una posizione perfetta per realizzare il potenziale della nostra strategia Reimagine”.