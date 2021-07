Nicola Perini è il nuovo presidente di Confservizi Cispel Toscana

Nicola Perini, attuale Amministratore Unico di Consiag, è il nuovo presidente di Confservizi Cispel Toscana. L’elezione è avvenuta ieri presso le sale del Maggio Musicale Fiorentino, a Firenze, nel corso dell’assemblea elettiva dell’Associazione che rappresenta le imprese toscane che gestiscono servizi pubblici nei seguenti settori: servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani e di impianti, trasporto pubblico locale, distribuzione di gas, edilizia residenziale pubblica, parcheggi, mobilità urbana e manutenzione strade, farmacie comunali e servizi culturali. Perini, che in assemblea ha superato la concorrenza di Massimiliano Dindalini, succede ad Alfredo De Girolamo, alla guida di Confservizi Cispel Toscana dal giugno 2002 e al quale è andato il ringraziamento del neopresidente per il lavoro svolto in questi anni.

Nicola Perini, classe 1965, fiorentino, è alla guida di Consiag dal novembre 2018, dopo aver maturato circa 30 anni di esperienze nel settore privato. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Firenze. Dal 2004 al 2006 è stato membro del CdA di ATO 3 Toscana Acqua e dal 2006 al 2009 dell’ATO Toscana Rifiuti.

Le aziende associate a Confservizi Cispel Toscana sono circa 170, con oltre 20.000 addetti, un fatturato di 4,5 miliardi di euro e circa 700 milioni di euro l’anno di investimenti.