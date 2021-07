Coty reinventa il tester di profumi per una nuova era

Coty Inc., una delle principali aziende di cosmetici al mondo e leader globale nelle fragranze, ha annunciato oggi che nei prossimi 12 mesi introdurrà un dispositivo per testare profumi contactless digitalmente abilitato destinato all’utilizzo presso i rivenditori di cosmetici. I dispositivi vengono testati in situazioni reali presso punti vendita fisici nei principali mercati europei già questo mese, mentre in Asia verranno testati nei prossimi mesi.

Il tester per profumi senza contatto di Coty è una novità digitale che dà ai clienti il controllo perfetto sulla scoperta di una fragranza in negozio. Mentre i tester spray saturano l’aria, opprimendo i sensi e l’ambiente circostante, questo dispositivo offre una sola goccia di liquido direttamente sul polso o su una cartina, offrendo ai clienti un’esperienza di prova meno invasiva. Utilizza inoltre i dati per consentire a Coty, in collaborazione con i rivenditori, di ottimizzare la collocazione dei tester e l’esperienza clienti, assicurando la presenza dei beauty advisor quando è necessario.

Coty sta collaborando con Êverie, una startup francese specializzata in dispositivi smart e tecnologie di micro erogazione e diffusione, per realizzare i tester per profumi senza contatto di Coty. Un gruppo multidisciplinare di Coty ha collaborato con Êverie nell’ultimo anno per sviluppare un dispositivo connesso sostenibile e di facile manutenzione. Questo tester di fragranza touchless è in grado di funzionare per settimane senza ricaricare la batteria e riduce la perdita di profumo rispetto ai tester tradizionali. Sarà compatibile con tutti i tester di fragranze di Coty ed è personalizzabile per tutti i marchi di Coty.

Claire Catherine-Mercier, Vice Presidente, Retail Experience, ha spiegato:

“Il tester di profumi touchless di Coty è una novità assoluta, sviluppata in collaborazione con con Êverie. Con il ritorno dello shopping nei punti vendita fisici, la salute e la sicurezza dei nostri consumatori sono per noi di fondamentale importanza. Erogando una sola goccia di liquido sulla pelle con la stessa resa dei tester tradizionali, questa nuova tecnologia elimina inutili sprechi e offre un’alternativa al testing sicura e priva di contatto”.

L’annuncio di oggi giunge mentre i negozi stanno riaprendo in tutto il mondo, e igiene e sicurezza sono diventati parte integrante dell’esperienza nei punti vendita fisici. La creazione di un nuovo rituale del lusso privo di contatto per provare le fragranze supporterà i consumatori che devono provare un profumo prima di acquistarlo, portando a un aumento delle vendite nei negozi.