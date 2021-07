BOC Aviation: Stephen Barnes nuovo Chief Risk Officer

BOC Aviation Limited ha annunciato la nomina di Stephen Barnes a Chief Risk Officer, con effetto immediato. Stephen succede a David Farrell, che si è dimesso per motivi familiari ma rimarrà con la Società fino alla metà di agosto 2021 per garantire una transizione graduale delle sue funzioni a Stephen.



Stephen sovrintenderà a tutte le questioni di gestione del rischio a livello globale, inclusi i rischi di attività, passività, credito e flussi di cassa. Lavorerà presso la sede centrale dell’azienda a Singapore e riporterà a Zhang Xiaolu, vicepresidente e vicedirettore generale.



Stephen ha più di 35 anni di esperienza nei settori delle compagnie aeree, del leasing di aeromobili e delle banche. Prima di entrare a far parte della Società, è stato Chief Financial Officer del gruppo Singapore Airlines.



“Ringraziamo David per la sua dedizione e i contributi alla Società negli ultimi 15 anni e gli auguriamo ogni bene per il futuro“. ha affermato Robert Martin, amministratore delegato. “Stephen porta con sé una vasta esperienza nel settore delle compagnie aeree, del leasing e delle banche e non vediamo l’ora di lavorare con lui“.



BOC Aviation

BOC Aviation è una società leader mondiale nel leasing operativo di aeromobili con una flotta di 549 velivoli di proprietà, gestiti e ordinati. La sua flotta di proprietà e gestita è stata affittata a 86 compagnie aeree in 38 paesi e regioni del mondo al 31 marzo 2021. BOC Aviation è quotata alla Borsa di Hong Kong e ha sede a Singapore con uffici a Dublino, Londra , New York e Tientsin.